Mobilyacılar, KDV indiriminin kalıcı olmasını istiyor

MTSO Mobilya, Halı ve Ev Eşyası Meslek Komitesi Başkanı Yılmaz Akbaş, hükümetin mobilya ve beyaz eşyada zaman zaman uyguladığı KDV indiriminden sonuç alınabilmesi ve sektörün hareketlenmesi için yüzde 8’lik KDV’nin kalıcı olmasını istedi. Akbaş, “KDV indiriminin kalıcı olması halinde devlet de çok ciddi kazanç elde edecektir” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 12 No’lu Mobilya, Halı ve Ev Eşyası Meslek Komitesi Başkanı Akbaş, KDV indirimleri ve hammadde fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Hükümetin, sektörü hareketlendirmek amacıyla 2018’de 8 ay, bu yıl ise 3 ay süreyle mobilya ve beyaz eşyada KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiğini anımsatan Akbaş, “Bu uygulamadan gerçek anlamda bir sonuç alınabilmesi için yüzde 8’lik KDV’nin sürekli olması gerekiyor. Beyaz eşya ya da mobilya satışını indirim yapıldığı için gerçekleştiremezsiniz. Bu tamamen arz-talep meselesidir. Bu kalemlerin satışı ihtiyaç dahilinde ya da ürünün bozulması halinde gerçekleşir. Ancak, bu ürünlerin bozulmasını indirim dönemlerine denk getirebilmek çok zor. Bu nedenle halkımızın faydalanabilmesi, sektörün hareketlenebilmesi için indirimin kalıcı olması en büyük beklentimiz” dedi.

KDV indiriminin kalıcı olması halinde devletin de çok ciddi kazanç elde edeceğine dikkat çeken Akbaş, bu sayede daha çok vergi tahsilatı gerçekleştirilebileceğini, kayıt dışının da önüne geçilerek devlet kasasına daha çok para gireceğine inandığını kaydetti. Yüzde 18 KDV’nin zaman zaman kayıt dışına yol açabildiğini belirten Akbaş, “Maalesef birçok arkadaşımız fatura kesmek istese de alıcılar buna çok sıcak bakmıyor ve faturasız alışveriş için ısrarcı davranıyor. Bu durumda arkadaşlarımız zor durumda kalıyor. Bu sorunun da önüne geçilmiş olur” diye konuştu.

“Çadır ve branda sektörüne de indirim istiyoruz”

Komite bünyesinde çadır ve branda sektörünün de yer aldığını dile getiren Akbaş, mobilya sektörü ile yakın sektörler olmasına karşın çadır ve brandada KDV’nin halen yüzde 18 olduğuna işaret etti. “Bu sektörlerde de bir düzenleme bekliyoruz” diyen Akbaş, mobilyanın içinde ne kadar metal varsa branda ve tente sektöründe de aynı oranda metal bulunduğunu, ağırlıklı kumaş kullanıldığını vurguladı. Akbaş, bu taleplerini her fırsatta dile getirdiklerini ve sonuç alıncaya kadar da dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çadır ve branda sektörünün de oldukça geniş bir sektör olduğunu belirten Akbaş, “Yalnızca Mersin’de bu alanda çalışan 80’e yakın firma var. Bu firmalarımız yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye çapında düşünüldüğünde sektörün büyüklüğü daha da iyi anlaşılacaktır. Üstelik ihracat yapan firmalarımızın sayısı da az değil. Sağlanacak destek sonrası oluşacak ekonomik hareketlilik ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda ürün alım ve satımında uygulanan KDV oranlarının farklı olmasının sıkıntısını yaşadıklarını aktaran Akbaş, “Branda ve tente sektöründe kumaşların alınışı yüzde 8 KDV ile olurken satış yüzde 18 KDV ile gerçekleşiyor. Bu da ciddi bir karmaşaya yol açıyor. Yapılacak düzenleme ile bu sorun da ortadan kaldırılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Hammadde fiyatları yüzde 30’lara kadar geriledi”

Komite olarak hammadde fiyatlarındaki artış üzerine de çalıştıklarını anlatan Akbaş, bu çerçevede üyeleriyle bir araya gelerek, beklentileri ve sorunları saptadıklarını söyledi. Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilmek üzere bir rapor hazırladıklarını belirten Akbaş, şöyle devam etti: “Bu raporda yer alan sorunlardan bir tanesi de hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselmeydi. MDF, sünger, metal aksamlar gibi hammaddelerin tamamında döviz kurundaki dalgalanmalara paralel olarak son 1-1,5 ayda çok ciddi oranda artış yaşandı. Bu fiyat artışı dövize endeksli gösterilmesine rağmen döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareketler fiyatlara yansımadı. Biz de konuyu komite olarak dillendirip TOBB’a taşıdık. Konu bu vesileyle ilgili makamlara taşındı ve denetimlerin yapılacağı söylentisi dahi etkili oldu. Çok geçmeden fiyat artışları yüzde 30’lara kadar geriledi.”