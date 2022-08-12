Mobilya sektörü bu zirvede buluşacak!

Türkiye’yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren dernek, söz konusu hedefe ulaşmak için öncelikle kaleyi içten güçlendirmek gerektiği düşüncesinden hareketle sektörün iç piyasadaki gücünü artırabilmek adına hamlelerine başladı. Mobilya sektöründeki birleştirici gücünü Eylül ayında start vereceği “Mobilya Sektör Buluşmaları”nda ortaya koymaya hazırlanan MOYSAD, söz konusu etkinliklerde sektörünün geleceğini mercek altına alacak.

Tüm bileşenler bir arada yer alacak

Mobilyanın vücut bulduğu; kumaştan kauçuğa, yaydan süngere kadar olan tüm bileşenlere yönelik sektörün en ince detaylarına kadar masaya yatırılarak inceleneceği etkinliklerde sorun ve çözüm önerileri ile birlikte sektörün bir üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Mobilya sektörünün beş merkezi

Ünlü isimlerin moderatörlüğünde İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve İnegöl’de düzenlenecek olan sektör buluşmalarında ilgili merkezlerde mobilyaya hayat veren sektörün öncü firma ve markaları paneller serisinde bir araya gelirken ikili görüşmelerle de olası iş birliklerini değerlendirme imkânı bulacak.

İlk durak Kayseri

Eylül ayından başlayarak, her ay bir bölgede yapılacak sektör buluşmalarının ilki Kayseri’de düzenlenirken, Ekim’de İnegöl, Kasım’da Ankara, Aralık’ta İzmir ve Ocak ayında da İstanbul söz konusu buluşmalara ev sahipliği yapacak. Sektör dernekleri, ticaret ve sanayi odaları ve bölgedeki Sivil Toplum Örgütleri ile iş birliklerinin yapılacağı buluşmalar kapsamında sektörün tüm sorunlarına da çözüm yolları aranacak.