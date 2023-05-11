  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Numan Kurtulmuş: Erdoğan'a karşı yedi yamalı bohça koalisyonu kurdular

İYİ Parti'de istifa depremi! 'Altılı masadan uzak durun'

Yunanistan'da ana muhalefet Türkiye'yi örnek gösterdi

Muharrem İnce'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Sözcü Kalın'dan The Economist açıklaması: Arkasında yatanı biliyorum

TOGG'a büyük ilgi, tam not aldı! Paycell altyapı kurdu TOGG dijitalden satıldı! Türkiye'nin yerli otomobili...

Eski Türkiye'nin sağlık sistemi ile günümüzü kıyasladı! 'Ameliyata kimliğimle girip kimliğimle çıktım'

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı

CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler

HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti
Yerel Mobilya atölyesinde korkutan yangın
Yerel

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-05-11 10:44:00 -
Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tutuşan talaşlar mobilya atölyesinde yangına neden oldu.

Yangın, Karadenizliler Mahallesi Akkol Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşan talaşlar yangın çıkardı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Öte yandan, olay sırasında atölyede kimsenin olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın: 1 çocuk öldü!
Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın: 1 çocuk öldü!

Yerel

Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın: 1 çocuk öldü!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!
Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!

Gündem

Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!

O bölgedeki orman yangınında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi!
O bölgedeki orman yangınında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi!

Dünya

O bölgedeki orman yangınında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi!

CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler
CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler

Gündem

CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23