Mobil ödeme kullanımımız yüzde 39 arttı

Bu yöntemlerin kullanım oranı Japonya’da yüzde 75, Almanya’da yüzde 45, Türkiye’de de yüzde 39 arttı. Telefonlardan hisse senedi alıp satmaya imkân veren yatırım uygulamalarının kullanımı da pik yaptı. Bu uygulamaların günlük oturumları ilk 6 ayda ortalama yüzde 88 arttı. Acorns, Gatsby ve Stash gibi platfomların uygulamaları büyük ilgi gördü. Yatırım uygulamaları, tüm dünyada casual ve hyper-casual oyunları dahi geride bıraktı.



Veriler dikkat çekici



Mobil ödeme uygulamalarının oturumları ise yüzde 26 arttı. Oturumlarda Japonya yüzde 142, Almanya yüzde 40, Türkiye ise yüzde 31 artış oranıyla dikkat çekti.



Oturum süresi de 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 8.9 artarak 8.5 dakikayı buldu. Uygulama içinde geçirilen süreyi en çok arttıran ülke, yüzde 72’yle Arjantin oldu. Bu ülkeyi yüzde 62’yle Ukrayna, yüzde 50’yle Rusya ve Brezilya takip etti.