0553 313 94 23

Mobil 1 zorlu otomobil yarışlarında destekçi

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Mobil, 24 Saat Le Mans Yarışı’na katılan otomobilleri ağır koşullarda dahi yüksek dayanım gücüne sahip Mobil 1 motor yağları ile desteklemeye devam ediyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
Mobil 1 zorlu otomobil yarışlarında destekçi

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Mobil, 24 Saat Le Mans Yarışı’na katılan otomobilleri ağır koşullarda dahi yüksek dayanım gücüne sahip Mobil 1 motor yağları ile desteklemeye devam ediyor. Marka son olarak, Toyota vePorsche araçlarına destek verdi.


Yüksek ısı ve ağır çalışma şartlarında dahi yüksek koruma ile yağlama sağlayan Mobil 1 sentetik motor yağları, motor sporlarında otomobil yarış takımlarına güç katma vizyonunu sürdürüyor. Yapılan bilgilendirmeye göre 24 Saat Le Mans yarışlarında Mobil 1’in desteklediği Toyota Gazoo Racing takımının 8 kapı numaralı otomobili, 5 bin km’den fazla süren zorlu bir mücadelede Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve eski Formula 1 şampiyonlarından Fernando Alonso pilotajında üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Diğer bir Toyota Gazoo Racing takımı olan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez ise 7 kapı numaralı yarış otomobili ile ikinci sırada yer aldı ve Japon ekipler ilk 2 sırada yarışları tamamlamış oldu. Zirvedeki ilk iki takımın otomobili olan Toyota TS050 Hybrid, 385 turun her birinde en üst seviyede güç ve performans ile çalışması amacıyla özel bir Mobil 1 motor yağı ile yağlandı. Bazıları 150 derecenin üzerindeki sıcaklıklara ulaşan 200’ün üzerinde hareketli parça, her iki araçta da 24 saatlik yarışı mükemmel kondisyonda tamamladı.


Mobil 1 destekli bir diğer yarış takımı olan Porsche GT ekibi ise Gianmaria Bruni, Richard Lietz ve Frederic Makowiecki pilotajında 91 kapı numaralı Porsche yarış otomobili ve Nick Tandy, Earl Bamber ve Patrick Pilet pilotajındaki 93 kapı numaralı Porsche yarış otomobili ile GTE Pro sınıfında çifte podyumla finale ulaştı. Bu sonuçla Porsche, World Endurance Championship’in GTE markalar klasmanında şampiyon olurken 92 kapı numaralı otomobille yarışan Kevin Estre ve Michael Christensen, pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaştı. Bu yarışta Porsche 911 RSR’ın motoru, Porsche fabrikası üretim hattında da kullanılan Mobil 1 dolum yağı ile yağlandı.


“Mobil 1 yetenekleri motor sporlarıyla gözler önüne seriliyor”


Başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Küresel Motor Sporları Teknoloji Müdürü David Tsurusaki: “Toyota ve Porsche ile yapmış olduğumuz değerli ortaklıklar, Mobil 1 motor yağımızın yeteneklerini göstermek için mükemmel bir platform sunuyor. Yol kullanımı için geliştirmiş olduğumuz yüksek performanslı yağlayıcılarımızı, yarış pistlerinden elde etmiş olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimle geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İTO Başkanı Avdagiç: “Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı”
    1. İTO Başkanı Avdagiç: “Faizde indirim..
    2. "Tarsa’dan Tarsus’a Gözlükule, Bir..
    3. Atatürk Üniversitesi, spor..
    4. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını..
    5. Bahçeli 'teşekkür-takdir-tebrik'..
    6. Bu çarşıdaki tüm esnaf kadın
    7. Putin talimatı verdi! Türkler'e vize..
    8. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    9. Tanıtımlarda devlet farkı
    10. "Rizespor için elimizden gelenin en..
    11. Yavru karacaya anne şefkati
    12. Milli Savunma Bakanlığında..
    13. Polis adayları zorlu eğitim sürecinden..
    14. Üst geçidin altından geçenlere uyarı
    15. Novartis ve Eczacıbaşı'dan iş birliği
    16. "Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlar için..
    17. Aliağa’nın altın çocuğu Doğan Egecan..
    18. Genç futbolcu evinde ölü bulundu
    19. Başkan Bıyık, Danışma toplantısında..
    20. Devler peşindeydi! Beşiktaş ile anlaştı
    21. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni..
    22. Bodrum’da 5 yıldızlı otelde silahlı..
    23. Trump’ın kefaleti yeterli olmadı
    24. Merkez Bankası, politika faizini yüzde..
    25. Bahçeli, "teşekkür-takdir-tebrik"..
    26. Kolluk gözetim komisyonu..
    27. Söylemez, Memur-Sen’in zam talebini..
    28. Akıllı bir tercih için ‘Amasya..
    29. Piazza’dan üniversite adaylarına..
    30. Bodrum'da otelde silahlı kavga: 3 yaralı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı