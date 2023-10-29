MMU KAAN'ın ilk uçuş tarihi, heyecanlandıran sözler! 2028-2029’da Tamı tamına 20 adet teslim edilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için tarih verdi. Bakan Kacır, 2028-2029'da MMU KAAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 20 adet teslim edileceğini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine vurgu yapan Kacır, MMU KAAN'ın ilk uçuş tarihini açıkladı.
Bakan Kacır, "KAAN 2028-2029’da Türk Silahlı Kuvvetlerine 20 adet teslim edilecek. KAAN’ın ayaklarının yerden kesilmesi için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın ilk aylarında ümit ediyoruz ki gökyüzünde KAAN’ı göreceğiz." dedi.
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