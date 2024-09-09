MMU Kaan'a yeni rakip! Az önce dünyaya gösterdiler

Çin’in beşinci nesil stealth savaş uçağı J-20, yerli Shenyang WS-15 (Emei) artyakıcılı turbofan motoru ile görüntülendi.

WS-15'in geliştirilmesine 1990'ların başında başlandı ve yıllar içinde önemli aşamalar kaydedildi.

Motor ilk kez 2006 yılında başarıyla çalıştırıldı.

WS-15'in geliştirilme süreci

Mart 2022’ye gelindiğinde J-20, WS-15 ile denemelere başladı ve performansta kayda değer gelişmeler gösterdi.

Aralık 2022'de motor testin son aşamasına geldi ve Haziran 2023'te çift WS-15 motoruyla donatılmış bir J-20 varyantının ilk uçuşunu tamamladı ve büyük bir atılım gerçekleştirildi.

WS-15, şu anda J-20'de kullanılan geçici WS-10 motorunun yerini almak üzere tasarlanmıştır.

Bu motorun 180 kilonewton (40,000 pound) itiş gücü hedefiyle öncekilere kıyasla daha iyi itiş gücü, yakıt verimliliği ve operasyonel kabiliyetler sağlaması beklenmektedir.

WS-15, şu anda seri üretimin ilk aşamalarında olup, Mart 2023 itibariyle düşük oranlı ilk üretime girdi.

WS-15'in geliştirilmesi, Çin'in havacılık ve uzay endüstrisi için önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor ve yerli motor üretim kabiliyetlerinde önemli bir ilerlemeye işaret ediyor.

Gelişmiş, yüksek performanslı bir yerli motor geliştirmek Çin için uzun süredir devam eden bir hedefti ve ithal Rus motorlarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

WS-15 30 yılı aşkın bir çabanın sonucu.

WS-15'in J-20 projesindeki konumu

J-20'nin WS-15 ile donatılması, Çin'in dünya standartlarında savaş uçağı motorları tasarlama ve üretme becerisine duyulan güvenin ve olgunluğun bir işareti.

Çin yüzlerce J-20 üretmeyi planlıyor, bu nedenle WS-15 PLAAF'ın gelecekteki avcı filosunun büyük bir bölümünü donatacak.

WS-15'in başarısı, gelecekteki avcı ve bombardıman uçakları programları için diğer gelişmiş Çin motorlarının geliştirilmesini hızlandırabilir.

Bununla birlikte, WS-15'in F119 gibi ABD savaş uçağı motorlarının güvenilirliği ve dayanıklılığıyla eşleşmesi için hala geliştirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır.

F-22'nin motorları yaklaşık 35,000 pound itiş gücü sağlarken, F-35'in motorları 43,000 pounda kadar çıkabilmektedir.

WS-15'in geliştirilmesi ve J-20'ye entegrasyonu Çin'in askeri havacılık hedefleri açısından hayati önem taşımaktadır zira ülke Batılı ülkelere kıyasla yüksek performanslı jet motoru teknolojisinde tarihsel olarak geri kalmıştır.

ABD'li askeri yetkililer J-20'nin önemli bir hava muharebe tehdidi olduğunu kabul etmekle birlikte devam eden modernizasyon çabalarının olası dezavantajları azaltacağını savunuyor.

GDHDEFENCE