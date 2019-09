MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy:

Makina Mühendisleri Odası kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, yaşanan servis kazalarının engellenmesi için bilgiler verdi. Aksoy konuşmasında, “Okul servislerinde tahribatsız muayene, dur kriteri ve hız kesici olmalıdır” dedi.

Akif Aksoy, Türkiye genelinde yüz binlerce okul servis aracı 9 Eylül’de yeniden yollara çıkacağını ancak okul servisleriyle ilgili en önemli gündem olan güvenlik, mevzuat ve denetim eksikleri bulunduğunu ve bunların mutlaka kamusal denetim yaklaşımıyla giderilmesi gerektiğini belirtti.

3 noktalı emniyet kemeri sisteminin 1 sene ertelenmesinin okula gidecek öğrenciler için tehlike oluşturabileceğini söyleyen Akif Ersoy, “Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların güvenli ulaşımı için en son 25.10.2017 tarihinde yürürlükten kaldırılarak yeniden yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne göre; okul servislerinde araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk bulundurmak zorunlu tutulmuşken, 27.07.2019 tarihinde yapılan ikinci revizyondaki değişiklikle sensörlü koltuk kriteri “mali sebeplerden dolayı” ve her üç güvenlik önlemi de 03.09.2020 tarihine ertelenmiştir. Oysa ülkemizde sadece okul servis araçları nezdinde her yıl meydana gelen trafik kazaları ve ihmallerle birçok çocuğumuz hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Okul servislerinde yaşanan kaza ve ihmallerin önüne geçmek ve en aza indirmek üzere yasal zorunluluk olarak getirilen araç takip sistemi, 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk şartları, çocuklarımızın can güvenliği göz ardı edilerek ticari bir yaklaşım ile bir yıl daha ertelenmesi yanlıştır ve bir an önce yanlış düzeltilmelidir. Araçların tadili için ihtiyaç halinde idare destek vermeli ve bu iş KDV’den muaf olmalıdır. Kamusal bir alan olan toplu taşımacılıkta kullanılan her türlü araçta standart dışı mevzuata aykırı güvenlik seviyesini düşürücü hiçbir müdahale olmamalıdır. Araçta bakım ve parça değişimi yetkili servisler eliyle ve sistem takip edilebilir olmalıdır. Ayrıca bu araçlar normal teknik muayenenin yanında yaşına bağlı olarak daha kısa periyotlarda yetkili yapılar eliyle bu alanda yetişmiş belgeli teknik elemanlarca daha detaylı teknik muayeneden geçirilmelidir” dedi.

Akif Aksoy, Makina Mühendisleri Odası olarak can kayıplarının önüne geçebilmek için üzerlerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türkiye’de devreye girişi ertelenen yeni okul servisi mevzuatı yüksek güvenlikli bir okul aracını tanımlamaktadır. Ancak yukarıdaki bilgilerin ışığında tamamlayıcı üç noktanın önemine dikkat çekmek gerekiyor, dur uyarı işareti ne yazık ki Türkiye’deki araçlarda yetersizdir. İkinci olarak dur uyarısını gören diğer araçların belli bir mesafede durması ve okul aracını asla geçmemesi gerekmektedir. Bununla ilgili yüksek ve caydırıcı cezai yaptırım uygulanmalıdır. Bunun için okul servis araçlarındaki dış mekân kamera sistemi takip edilerek ceza kesilebilir. Çok hayatî olan üçüncü bir nokta ise okul servislerinde devreye alınacak bu karmaşık düzeneğin periyodik denetiminde bağımsız ve etkin bir teknik denetim uygulanmalıdır. Bu altyapı sayesinde “otobüs yangın algılama” ve damperli kamyon “hareket sırasında damper kaldırma iptal düzeneğini” de denetlemek mümkün hale gelecektir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak trafik kazalarının azaltılması, karayolu güvenliğinin geliştirilmesi ve can kayıplarının ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için İdare ile her türlü işbirliği ve çalışmaya hazırız. Teknik esaslara ve standartlara uygun ek teknik denetimleri kamusal bir anlayışla yapmaya yetişmiş kadromuzla talip olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha belirtiriz.”