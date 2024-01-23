MKYK üyesi Gülpınar AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'tan aday oldu!
AK Parti MKYK üyesi, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
Gülpınar hakkındaki gelişmeyi Fatih Erbakan sosyal medya hesabından duyurdu.
Erbakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoş geldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz.”