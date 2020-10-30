  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MKE Ankaragücü'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki siyasi partilerin grup başkan vekillerine ziyaret
Spor

MKE Ankaragücü'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki siyasi partilerin grup başkan vekillerine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:51:54 -
MKE Ankaragücü'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki siyasi partilerin grup başkan vekillerine ziyaret

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekillerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Mert ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal'ı, AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse'yi, CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu'nu, MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan'ı ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker'i parti gruplarında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Mert, grup başkan vekillerine Ankaragücü'ne gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek "110 yıllık camiamızın Ankara için ne kadar önemli bir marka olduğunu kıymetli başkan vekilleriyle istişare ettik. Ankaragücümüzün hem Ankara, hem de Türkiye için çok önemli bir konumda olduğunu bir kez daha fikir birlikteliği ile dile getirdik. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları desteklerden ve bundan sonra da verecekleri desteklerinden ve ilgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretlerin ardından Başkan Fatih Mert, grup başkan vekillerine arkasında isimlerinin yazılı olduğu Ankaragücü forması hediye etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Azerbaycan açıklaması: Demir Kubbe'yi...
Dünya

İsrail'den Azerbaycan açıklaması: Demir Kubbe'yi...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ederken İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Siyaset

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz bugün hayatını kaybetti.
Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi
Dünya

Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi

Rus politolog İgor Korotçenko, Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'ın ordudaki Rus yanlısı askerleri bilerek görevden aldığını söy..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay