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Spor MKE Ankaragücü'nde İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı
Spor

MKE Ankaragücü'nde İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 18:06:00 -
MKE Ankaragücü'nde İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ın kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İbrahim Akdağ, kulübümüzle olan sözleşmesi gereği serbest kalma bedelini ödeyerek, dün itibarıyla kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

Öte yandan, sarı-lacivertli futbolcular Stelios Kitsiou ve Endri Çekiçi'nin Türkiye'ye gelerek takıma katıldığı belirtildi.

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