  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MKE Ankaragücü'nde 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

MKE Ankaragücü'nde 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:45:34 -
MKE Ankaragücü'nde 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermeni askerleri Türk SİHA'larından korunmak için türlü yolları deniyor...
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
Ermenistan tamamen çaresiz! Azerbaycan isterse bunu yapabilir
Dünya

Ermenistan tamamen çaresiz! Azerbaycan isterse bunu yapabilir

EDAM Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu, "Taarruzi stratejik silah yetenekleri açısından Bakü, Ermenista..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay