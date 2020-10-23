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Spor MKE Ankaragücü'nde 2 sağlık personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

MKE Ankaragücü'nde 2 sağlık personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:26:32 -
MKE Ankaragücü'nde 2 sağlık personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, 2 sağlık personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.



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