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Spor MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu, bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu, bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:17:00 -
MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu, bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu ile bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız ve personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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