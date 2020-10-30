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Spor MKE Ankaragücü, Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak
Spor

MKE Ankaragücü, Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:16:32 -
MKE Ankaragücü, Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Süper Lig'de bu sezon sadece 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, henüz galibiyetle tanışamadı. Demir Grup Sivasspor deplasmanında berabere kalan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor'a yenilen MKE Ankaragücü, 1 puan ve maç eksiğiyle son sırada yer alıyor.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Atakaş Hatayspor maçı ertlenen sarı-lacivertliler, son maçını 17 Ekim'de Çaykur Rizespor karşısında oynadı.

Hafta içi birçok futbolcusu ve personelinin Kovid-19 testi pozitif çıkan sarı-lacivertliler, eksik kadroyla İstanbul'a gelecek. MKE Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı Alper Potuk da Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü geçen sezon rakibiyle oynadığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekmişti. Sarı-lacivertliler İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı rakibini, Ankara'da 1-0 mağlup etmişti.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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