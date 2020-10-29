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Spor MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:28:24 -
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanda sprint çalışması yapan futbolcular, ardından sınırlı alanda pozisyon oyunu oynadı. İdmanın ana bölümünde tam saha taktik çalışması gerçekleştirilirken, antrenman duran top çalışması ile sona erdi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği karantinada olan futbolcular, antrenmanda yer almadı.

Sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija takımla çalışmalara başladı.

Sabah saatlerinde yeni tip koronavirüs testine giren sarı-lacivertli futbolcular, çıkacak sonuçlara göre Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.


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