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Spor MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Spor

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:16:11 -
MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kocaelispor müsabakasında tam süre alan futbolcular jenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Portekizli futbolcu Tiago Pinto, takımdan ayrı çalıştı.

Başkent temsilcisinde, Fatih Karagümrük maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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