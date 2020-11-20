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Spor MKE Ankaragücü, Antalya'daki kampı tamamladı
Spor

MKE Ankaragücü, Antalya'daki kampı tamamladı

Başkent ekibi, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:48:50 -
MKE Ankaragücü, Antalya'daki kampı tamamladı

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, milli maç arasında Antalya'da girdiği kamp programını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü, milli maç arasında Antalya'da sürdürdüğü kampı bugün yaptığı antrenmanla bitirdi.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınma ile başlayan futbolcular, daha sonra sınırlı alanda pozisyon oyunu gerçekleştirdi. İdmanın ana bölümünde duran top çalışması yapan başkent temsilcisi, şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Milli takımlardan dönen Atakan Çankaya ve Saba Lobjanidze antrenmana katılırken, dünkü antrenmanda sağ dizindeki ağrıları nükseden Tiago Pinto bugünkü çalışmada yer almadı.

Antalya'daki kamp programını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde İzmir'e hareket edecek ve Göztepe maçının hazırlıklarına İzmir'de devam edecek.

MKE Ankaragücü, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda hakem Fırat Aydınus yönetiminde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.


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