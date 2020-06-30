Miyonlar neden olur? Kadın hastalıkları miyom nasıl tespit edilir?

Rahim miyomları, rahim dokusundan kaynaklanan, çapları genellikle 1-15cm arasında değişebilen iyi huylu tümörlerdir. Miyom belirtileri şunlardır:

Karın ağrısı ve dolgunluk hissi

Sırt ve bacak ağrısı

Cinsel ilişki ile ağrı oluşması

Sık idrara çıkma (miyomların idrar torbasına bası yapması sonucu)

Kabızlık ve gaz (miyomların kalın barsağa bası yapması sonucu)

Miyomlar nasıl tespit edilir, tedavisi nasıldır?

Miyomların çoğu, kadın doğum ve radyoloji uzmanları tarafından rahim ultrasonografisi sırasında saptanırlar. Ancak, ultrasonografide, genellikle var olan miyomların ancak bir kısmı görülebilir, altta yatan bazı hastalıklar da atlanabilir. Manyetik rezonans (MR) cihazıyla, hem rahim çeşitli açılardan daha iyi değerlendirilir hem de miyomların hemen hepsi görüntülenebilir. Bu nedenle, miyom hastalarında tedavi seçenekleri değerlendirilirken mutlaka MR tetkiki yapılmalı ve bu değerlendirme MR bulgularına göre yapılmalıdır.