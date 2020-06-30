  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Miyonlar neden olur? Kadın hastalıkları miyom nasıl tespit edilir?

Doğurganlık çağındaki kadınların neredeyse 4'te 1'inde rastlanan miyomlar rahimde oluşan bir tür iyi huylu tümördür. Miyomlarda en sık görülen yakınma, adet kanamalarının uzun ve şiddetli olmasıdır. Peki adet sancısı, kanama düzensizliği ve aşırı kanama gibi hayat kalitesini bozan semptomlar ile kendini gösteren miyomlar nasıl tespit edilir?

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:33:00 - 2020-06-30 16:36:59
Miyonlar neden olur? Kadın hastalıkları miyom nasıl tespit edilir?

Rahim miyomları, rahim dokusundan kaynaklanan, çapları genellikle 1-15cm arasında değişebilen iyi huylu tümörlerdir. Miyom belirtileri şunlardır:

Karın ağrısı ve dolgunluk hissi

Sırt ve bacak ağrısı

Cinsel ilişki ile ağrı oluşması

Sık idrara çıkma (miyomların idrar torbasına bası yapması sonucu)

Kabızlık ve gaz (miyomların kalın barsağa bası yapması sonucu)

Miyomlar nasıl tespit edilir, tedavisi nasıldır?

Miyomların çoğu, kadın doğum ve radyoloji uzmanları tarafından rahim ultrasonografisi sırasında saptanırlar. Ancak, ultrasonografide, genellikle var olan miyomların ancak bir kısmı görülebilir, altta yatan bazı hastalıklar da atlanabilir. Manyetik rezonans (MR) cihazıyla, hem rahim çeşitli açılardan daha iyi değerlendirilir hem de miyomların hemen hepsi görüntülenebilir. Bu nedenle, miyom hastalarında tedavi seçenekleri değerlendirilirken mutlaka MR tetkiki yapılmalı ve bu değerlendirme MR bulgularına göre yapılmalıdır.

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Sağlık

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar
Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar

Sağlık

Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar

Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir
Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir

Sağlık

Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir

Genel cerrahi hangi hastalıklara bakar? Hastane randevu genel cerrahinin baktığı hastalıklar
Genel cerrahi hangi hastalıklara bakar? Hastane randevu genel cerrahinin baktığı hastalıklar

Sağlık

Genel cerrahi hangi hastalıklara bakar? Hastane randevu genel cerrahinin baktığı hastalıklar

Gastrit için hangi doktora gidilir | Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?
Gastrit için hangi doktora gidilir | Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

Sağlık

Gastrit için hangi doktora gidilir | Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

Ayak kaşıntısına ne iyi gelir? Ayak kaşıntısı nasıl geçer?
Ayak kaşıntısına ne iyi gelir? Ayak kaşıntısı nasıl geçer?

Sağlık

Ayak kaşıntısına ne iyi gelir? Ayak kaşıntısı nasıl geçer?

Ayaklarda kızarıklık şişlik morluk bacaklarda ağrı için hangi bölüme gidilir?
Ayaklarda kızarıklık şişlik morluk bacaklarda ağrı için hangi bölüme gidilir?

Sağlık

Ayaklarda kızarıklık şişlik morluk bacaklarda ağrı için hangi bölüme gidilir?

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı