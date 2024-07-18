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Gündem MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi
Gündem

MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 09:37:00 - 2024-07-18 10:50:50
MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi

MİT, terör örgütü PKK'nın istihbarat ağını bitirdi!.. Yapılan operasyonda örgütün istihbarat hücresi çökertildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yoğun çalışmaları sonucu PKK’nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı.

Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tespit edildi.

MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK’nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul’da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ İstanbul’da yakalandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu’nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı. Topaloğlu’nun illegal yollarla Irak/Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil BAYIK ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sadık Topaloğlu’nun, Türkiye’de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.

MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK’lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

Mutlu olduğum haber

Arkadaş PKK lılar etkisiz hale gelince hele sayıda fazla ise öyle bir zevk alıyorumki anlatamam aynı hazzı CHP liler ölüncede almaya başladım ya PKK lı ya CHP li geberirise mutlu oluyorum arkadaş müthiş müthiş
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