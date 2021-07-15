  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ açıkladı: Aşısı yapılmayan çocuk sayısı 23 milyona çıktı
İstanbul Havalimanı’nda yolculara FETÖ'nün kanlı darbe girişimi anlatıldı
Beşiktaş'tan transfer! Kadrosuna kattı
Mesire alanında ağaca asılı halde ceset bulundu
Gündem MİT'ten operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Gündem

MİT'ten operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli İstihbarat Teşkilatının Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nin sözde "özel güç" yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 19:42:00 - 2021-07-15 19:47:17
MİT'ten operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nin sözde "özel güç" yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ye yönelik operasyonları devam ediyor.

Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in haziran ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Gara bölgesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay