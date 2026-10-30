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Gündem MİT'ten nokta operasyon! DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden ‘Abdullah’ kod adlı Uğur Bahadır enselendi
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MİT'ten nokta operasyon! DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden ‘Abdullah’ kod adlı Uğur Bahadır enselendi

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MİT'ten nokta operasyon! DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden ‘Abdullah’ kod adlı Uğur Bahadır enselendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve "Abdullah" kod adını kullanan Uğur Bahadır yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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