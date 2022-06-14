MİT'ten İran'a Osmanlı tokadı! O girişimleri ellerinde patladı

İran istihbaratı, Türkiye'deki bir operasyonunda daha MİT engeline takıldı. İsrail basını, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), İran’ın Türkiye’deki İsrailli turistleri kaçırma planını deşifre edip engel olduğunu duyurdu.

İsrail basınının önceki gün geçtiği haberlerde, Mossad'ın verdiği ipucuyla geçen ay harekete geçen MİT'in saldırıyı durdurduğu yazıldı. İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin 22 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Tahran'ın, İsraillilere yönelik "intikam saldırısı" tehdidinin arttığını öne sürmüştü.

İran suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık vereceğini bildirmişti. Times of Israel'in aktardığına göre kaçırma girişimi, Hüdayi cinayetinden önce gerçekleşti. Üst düzey İsrailli kaynaklara dayandırılan haberlerde, İranlı ajanların sayısı ve herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığı belirtilmedi.

İran'ın İsrailli turistlere eylem girişimleri arttı

Kaçırma girişimi önlendikten sonra İsrail'in, Türkiye'den planı yapan İranlılara karşı harekete geçmesinin istediği iddia edildi. İsrail merkezli haber sitesi Ynet'e konuşan İsrailli bir yetkili, İran'ın İsraillileri kaçırma veya silahlı saldırı düzenleme girişimlerinin arttığını savundu.

İsrailli işadamına suikast girişimi engellendi

MİT, İran'ın İsrailli işadamı Yair Geller'e suikast düzenleme planını da şubatta engellemişti. Geller'i izleyen suikast timinin 8 üyesi yakalanmıştı.

Dışişleri Bakanı dün acil uyarı yapmıştı! İstanbul'u terkedin

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi sosyal medya hesabından "Bu gerçek ve acil bir tehlikedir' diyerek duyurdu. Yair Lapid, İran'ın Türkiye'ye giden İsraillileri hedef alan terör saldırıları düzenleyeceğini iddia etti. Yair Lapid, 'İstanbul'a tatile gitmeyin, gidenler de hemen dönsün' dedi.