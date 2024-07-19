  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT'in paketlediği teröriste CHP sahip çıkmış! Altında Özgür Özel'in imzası var
Gündem

MİT'in paketlediği teröriste CHP sahip çıkmış! Altında Özgür Özel'in imzası var

Yeniakit Publisher
2024-07-19 10:29:00 -
MİT'in paketlediği teröriste CHP sahip çıkmış! Altında Özgür Özel'in imzası var

MİT, terör örgütü PKK'nın istihbarat hücresine operasyon yaptı. Gözaltına alınan terörist Sadık Topaloğlu'nun CHP’nin 2013’te kaleme aldığı “tutuklu gazeteciler” raporunda yer aldığı ortaya çıktı. CHP’nin aklamaya çalıştığı PKK’lının, Kandil’den doğrudan talimat aldığı tespit edildi.

MİT, terör örgütünün sözde istihbarat yapılanmasını deşifre etti. “Halil” kod adlı Sadık Topaloğlu ile Mehmet Savaş takibe alındı. Topaloğlu’nun illegal yollarla Irak/Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, bu sırada PKK ele başlarından Cemil Bayık ile görüşmeler yaptığı belirlendi.

MİT'in yakaladığı terörist, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda çıktı altında Özgür Özel'in imzası var

Elinde silahla fotoğrafı deşifre edilen Sadık Topaloğlu’nun “gazetecilik” adı altında terör örgütüne bilgi topladığı, Mehmet Savaş ile paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına para ve malzeme sağladıkları belirlendi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Sözde gazeteci ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terörist Topaloğlu’nun ağabeyi Osman Topaloğlu’nun da dağda bulunduğu ve örgütün sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.

Türkiye gazetesi bugün manşetten verdiği haberde Kandil’in istihbaratçısı, 38 yaşındaki Sadık Topaloğlu’nun ismi CHP’nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığını duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın en büyük gazeteci cezaevi raporu” başlığını taşıyan çalışmada teröristlerin isimleri sıralanmış, hükümet “gazetecileri baskı altında tutmaktan vazgeçmeye” çağrılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte iki CHP’li milletvekilinin altında imzası bulunan skandal rapordaki 13 ismin PKK, DHKP-C ve MLKP ile bağlantıları ortaya çıkmıştı. Bu isimler örgüt yöneticiliği, bombalı ve molotoflu saldırı, banka soygunu, silahlı gasp ve çek-senet tahsilatından yargılanıp hüküm giydi. 2022’de Mersin’de Polis Sedat Gezer’i şehit eden PKK’lı terörist Dilşah Ercan’ın adı da mağdur gazeteci sıfatıyla bu raporda yer aldı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK’lıları övdü
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK’lıları övdü

Siyaset

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK’lıları övdü

PKK operasyonunda Rus terörist yakalandı!
PKK operasyonunda Rus terörist yakalandı!

Gündem

PKK operasyonunda Rus terörist yakalandı!

MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi
MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi

Gündem

MİT'ten tarihi operasyon! PKK'nın istihbarat hücresi çökertildi

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Barınma kamplarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Barınma kamplarından kaçan 3 terörist teslim oldu

Gündem

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Barınma kamplarından kaçan 3 terörist teslim oldu

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Isbirlikci siyonist teroristler de yargilanmali 40.000 kisinin katlinden be ulkeye verdikleriaddi nanevi zararlsri tazmin etmeli i

Tesaduf olamaz butun sitonist feto pkk dhkpc vs bunlarin patronlariyla MILLETE ISTIKLALE KARSI SAVASMAK TERORDUR VATANA IHANETTIR... esrefi mahluk insan sevgisi olmayanlarin hicbir canliya nahluja saygisi olmaz tipki soykirima gozyuman destek veren SITONIST KURESEL CETENIN SAHTEKARLIKLARI GIBI...hayvan haklari sahtekari bunlar

Ahmet

CHP artık pkkhdp ile işbirliğini saklama gereğini duymuyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23