MİT'in operasyonları Gülen'i korkuttu

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın (MİT) dünyanın dört bir yanında firari FETÖ’cüleri paketleyip Türkiye’de adalete teslim etmesi, ABD’de Pensilvanya’da saklanan teröristbaşı Fetullah Gülen’i panikletti. Feto’nun yurtdışındaki firari teröristlerine “Dışarıda fazla dolaşmayın, bir araba yanınızda durur; sizi alıp götürür” diye uyardığı ortaya çıktı. MİT, 29 Mart’ta örgütün Balkan yapılanmasındaki 6 FETÖ üyesini Kosova’dan, 10 Nisan 2018’de ise üç teröristi Gabon’dan Türkiye’ye getirdi.

83 FETÖ’CÜ PAKETLENDİ

12 Temmuz 2018’de terör örgütünün “Azerbaycan kasası” ile İsa Özdemir, Azerbaycan’dan, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna’dan getirildi. Son olarak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yurtdışına kaçan örgütün sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürüten uzmanı Yusuf İnan da Ukrayna’da yakalandı. İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranıyordu. Pakistan, Sudan, Malezya hatta Orta Afrika’da Goban’daki firari FETÖ’cülerle birlikte MİT’in yurtdışında yakaladığı terörist sayısı 83’e ulaştı.

ABD’DE YAŞAYAN TÜRKLER'DEN AMERİKALILARA FETÖ UYARISI

ABD’de 150’ye yakın Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Washington Post gazetesine verdiği tam sayfa ilanda gazetenin okurlarına FETÖ hakkında uyarılarda bulundu ve elebaşı Gülen’in iadesini istedi. TASC, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı sebebiyle ABD’nin en saygın gazetelerinden birisi olan Washington Post’a tam sayfa ilan vererek FETÖ hakkında uyarılarda bulundu.

DARBENİN EMRİNİ VERDİ

İlanda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da Meclis dahil olmak üzere çok sayıda devlet binasının hedef alındığına işaret edilerek, Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkarak tanklara müdahale ettiğini ve 250’den fazla kişinin şehit edildiği ve iki binden fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı. Darbecilere emirlerin ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşayan elebaşı Gülen tarafından verildiğini belirtilen ilanda, Gülen, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne 1993’te düzenlenen saldırıdan dolayı ABD’de tutuklu bulunan Şeyh Ömer Abdurrahman’a benzetildi. İlanda, Şeyh Ömer Abdurrahman’ın hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığı, FETÖ elebaşı Gülen’in ise yargı karşısına henüz çıkmadığı kaydedildi. Amerikalılardan Gülen’in iadesi için baskı yapmaları çağrısında bulunulan ilanda, örgütün ABD’de düzenlediği programlar hakkında da okurlar uyarıldı.