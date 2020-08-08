MİT'in Endonezya operasyonu ve ülkedeki FETÖ gerçeği! "Devletimiz Adil Öksüz'e yaklaştı"

FETÖ’nün Endonezya yapılanması ve ülkedeki MİT operasyonlarının arka planına dair tüm ayrıntılar yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde masaya yatırılıyor.

Mehmet Özmen canlı yayında soruyor, Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük cevapladı.

Önemli açıklamalarda bulunan Küçük, devletin FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'e yaklaştığını belirterek bütün firari FETÖ'cülerin ise anbean takip edildiğini ifade etti.

Ayrıca Endonezya Asya Sufi Ulema Meclisi Lideri Prof. Muhammed Ali Hanafiah ar-Rabbani yeniakit.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

Ar-Rabbani açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"FETÖ, markası deve etiymiş gibi tanıtılan ancak içinde domuz olan bir üründür"

Bizim için Fetullah Gülen, ya da kısaca FETÖ, markası deve etiymiş gibi tanıtılan ancak içinde domuz olan bir üründür.

İslam'ın güzelliğini ve huzurunu tasavvuf ile anlatan yazıları, birçok müslümanı aldatıyor.

Ancak bunların hepsi, Müslüman toplumda özel bir yere sahip olabilmeleri için insanların kalbini ve aklını çelmek için takmış oldukları maskelerdir.

FETÖ, özellikle Endonezya’ya, Eğitimi kullanarak giriş yaptı.

FETÖ, bizim akademisyenlerimizin beyinlerini burs olanaklarıyla yıkamıştır. Daha da kötüsü ise, burs imkanlarını, Türkiye Cumhuriyeti adına sunup, çoktandır Türk ulusunu sevip sayan bilginlerimizi, kendisine (Fetullah Gülen) bağlamıştır.

Bu durumdan dolayı, Asya İslam Tarikatı Konseyi üyeleri ve hocaları, bütün sorunları düzeltme sorumluluğu hissetmektedir. Ehl-i sünnet vel-cemaat olan, Sufiliğin çok rağbet görmüş olduğu Endonezya’da, Tasavvufi öğretiler aracılığıyla islam alimlerimizi etkilemek icin hareket ediyor.

Tabii ki, FETÖ kitaplarını ilk sefer okuduğumuzda hiçbir şeyden şüphelenmiyoruz. Birçok bilim insanı sözler ve yazılara uyuyor, ancak FETÖ'nün gerçekte kim olduğunu bilmiyorlar.

Aynı şey, "Darwin Teorisinin Yıkımı" adlı kitabıyla ünlü "Harun Yahya" mahlasını taşıyan Adnan Oktar icin de geçerli. Özellikle eğitimli insanlar arasında pek çok Endonezyalı Müslüman ona hayranlık duyuyor.

Ancak, Adnan Oktar'ın etkisi FETÖ'nün etkisi kadar kötü değil çünkü FETÖ'nün, Deccal hükümetinin güçlü kaynakları aracılığıyla, Siyonistlerle kurmuş olduğu bağlantıları biliyoruz.

Böylece biz Asya İslam Tarikatı Konseyi olarak, birlikte oturup FETÖ hakkında özel bir soruşturma başlattık. Ardından Türkiye'de gelişen siyasi ve politik durumlardan etkilenmeden, bilginlerimizin vicdanından çıkan bir fetva oluşturmayı kabul ettik.

FETÖ sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki tüm Müslümanların da düşmanı olmalıdır

FETÖ sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki tüm Müslümanların da düşmanı olmalıdır. 15 Temmuz 2016 da yasananlar, dünyanın gözlerini FETÖ'nün tehlikelerine açmalıydı, ancak Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere birçok dünya ülkesi, 15 Temmuzu yalnızca siyasi bir olay olarak kabul edip bu duruma soğuk tepki verdi.

Gelecekte özellikle Müslüman ülkelerin FETÖ'yü engellemek için el ele çalışabileceklerini umuyoruz. Bununla birlikte, 6 Aralık 2019'da Endonezya'da bir bildirgenin yazılmasına vesile olan Uluslararası Ulema Tarikatı toplantısı düzenleyerek başlattık. Ve aynı zamanda Ekim 2018'de yayınladığımız fetvayı güçlendirmenin yanı sıra, buradaki noktalardan birisi de, “FETÖ'nün, DEAŞ veya insanlık için tehlike arz eden diğer terör organizasyonlarının bulunduğu listeye alınmasıydı.

Türkiye ile beraber FETÖ'yü kökünden yok edebilmek için, özellikle diğer Müslüman ülkelerin liderlerine Allah (c.c) kalp açıklığı versin.