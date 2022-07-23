MİT'in anlatıldığı film setinde korkunç olay!
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın anlatıldığı 49 filminin setinde fünye erken patlatıldı. Yaşanan korkunç kazada filmin oyuncularından İsmail Hacıoğlu yaralandı.
Çekimleri Kilis'te devam eden 49 filminin setinde korkunç bir kaza yaşandı.
Filmin oyuncularından İsmail Hacıoğlu, erken patlatılan fünye nedeni ile yaralandı. Setteki ambulansta ilk müdahalenin yapıldığı Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu.
Fünye planlanandan önce patlatıldı!
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarısının anlatıldığı Mehmet Canpolat'ın yapımcılığını üstlendiği 49 filminin çekimleri Kilis'te yapılıyor. İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ı buluşturan filmin setinde büyük bir kaza yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aksiyon sahnesinde kullanılan fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı. Görevlinin fünyeyi planlanandan erken patlatması sebebi ile yaşanan olayda yaralanan oyuncuya ilk müdahale setteki ambulansta yapıldı. Kilis'te kaldığı otelde dinlenen Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.
49 filminin konusu
49 filminde 2014'te Musul'u ele geçiren DEAŞ militanlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul Başkonsolosluğu'ndaki 49 Türk vatandaşını rehin almasıyla yaşanan süreci ve bu süreci başarıyla yöneten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlık hikayesini beyazperdeye taşınıyor.