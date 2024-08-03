MİT ve Emniyet paketledi! PKK/KCK'lı Hıdır Korkut tutuklandı
MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.
22 TEMMUZ'DA GİRİŞ YAPTI
Bunun üzerine takibe alınan PKK/KCK'lı terörist Korkut, MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.
Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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