  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cüneyt Arkın İran'ın nasıl dünyaya palavra sıktığını bir bir açıkladı: Atıyorlar ya

Milli yüzücü Kerem Tunçelli tarih yazdı: Bunu başaran ilk Türk oldu!

Hayvan derneğinin kirli maskesi düştü

Sevmek istediği köpek ağır yaraladı: Çocuğum dışarı çıkamıyor

İran-İsrail arasındaki gerginlik sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu! 'Yerli Simpsonlar'

Fransız Le Monde bile yazmak zorunda kaldı: Türkiye'nin petrol gemileri oraya gidiyor

Youtube'u hâlâ güvenli bulan anne babalar! Dila Kent gibi binlerce Youtuber çocukları böyle zehirliyor!

Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

Haniye'nin nasıl öldüğü ortaya çıktı: İran'dan resmi açıklama geldi

Almanya'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Ankara hiçbir şey yapmadı, sadece havalimanı sağladı
Gündem MİT ve Emniyet paketledi! PKK/KCK'lı Hıdır Korkut tutuklandı
Gündem

MİT ve Emniyet paketledi! PKK/KCK'lı Hıdır Korkut tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 19:42:00 - 2024-08-03 19:43:07
MİT ve Emniyet paketledi! PKK/KCK'lı Hıdır Korkut tutuklandı

MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.

22 TEMMUZ'DA GİRİŞ YAPTI

Bunun üzerine takibe alınan PKK/KCK'lı terörist Korkut, MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

DEM/PKK'lı milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na büyük şok! Ha bu da sana ders olsun
DEM/PKK'lı milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na büyük şok! Ha bu da sana ders olsun

Medya

DEM/PKK'lı milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na büyük şok! Ha bu da sana ders olsun

Bakan Yerlikaya paylaştı! PKK'nın düne kadar kol gezdiği bölge turizme açıldı
Bakan Yerlikaya paylaştı! PKK'nın düne kadar kol gezdiği bölge turizme açıldı

Gündem

Bakan Yerlikaya paylaştı! PKK'nın düne kadar kol gezdiği bölge turizme açıldı

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'ya peş peşe darbe: 16 terörist sarı torbada!
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'ya peş peşe darbe: 16 terörist sarı torbada!

Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'ya peş peşe darbe: 16 terörist sarı torbada!

Terör halayından cezaevi yoluna! PKK yandaşları paketlendi
Terör halayından cezaevi yoluna! PKK yandaşları paketlendi

Gündem

Terör halayından cezaevi yoluna! PKK yandaşları paketlendi

2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Gündem

2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere MİT'ten nokta operasyon
Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere MİT'ten nokta operasyon

Gündem

Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere MİT'ten nokta operasyon

DEM Partili Van Belediye başkanından PKK paçavrasıyla halay
DEM Partili Van Belediye başkanından PKK paçavrasıyla halay

Gündem

DEM Partili Van Belediye başkanından PKK paçavrasıyla halay

1993'te terk ettikleri yuvalarına PKK'nın temizlenmesiyle geri döndüler!
1993'te terk ettikleri yuvalarına PKK'nın temizlenmesiyle geri döndüler!

Gündem

1993'te terk ettikleri yuvalarına PKK'nın temizlenmesiyle geri döndüler!

PKK/KCK üyesi zabıtanın dikkati sayesinde yakalandı! Dikkat çeken telefon detayı!
PKK/KCK üyesi zabıtanın dikkati sayesinde yakalandı! Dikkat çeken telefon detayı!

Gündem

PKK/KCK üyesi zabıtanın dikkati sayesinde yakalandı! Dikkat çeken telefon detayı!

PKK propagandasını, Kürtçe yasağı gibi sunmaya çalışanların ekmeğine nasıl yağ sürüldü? O ismin verdiği "domuz" örneği olay oldu
PKK propagandasını, Kürtçe yasağı gibi sunmaya çalışanların ekmeğine nasıl yağ sürüldü? O ismin verdiği “domuz” örneği olay oldu

Medya

PKK propagandasını, Kürtçe yasağı gibi sunmaya çalışanların ekmeğine nasıl yağ sürüldü? O ismin verdiği “domuz” örneği olay oldu

MSB duyurdu: 13 PKK'lı terörist havaya uçuruldu!
MSB duyurdu: 13 PKK'lı terörist havaya uçuruldu!

Gündem

MSB duyurdu: 13 PKK'lı terörist havaya uçuruldu!

MSB açıkladı! PKK’ya SİHA kabusu
MSB açıkladı! PKK’ya SİHA kabusu

Gündem

MSB açıkladı! PKK’ya SİHA kabusu

PKK'lı sapık atlara cinsel istismarda bulunmuştu! İşte aldığı ceza
PKK'lı sapık atlara cinsel istismarda bulunmuştu! İşte aldığı ceza

Gündem

PKK'lı sapık atlara cinsel istismarda bulunmuştu! İşte aldığı ceza

PKK sempatizanı DEM'li vekili tokatlayan Karaismailoğlu ilk kez konuştu
PKK sempatizanı DEM'li vekili tokatlayan Karaismailoğlu ilk kez konuştu

Gündem

PKK sempatizanı DEM'li vekili tokatlayan Karaismailoğlu ilk kez konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23