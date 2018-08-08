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MİT ve Emniyet ortak operasyon yaptı! 25 kg TNT patlayıcı ele geçirildi

Hatay'da MİT ve Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin Suriye'den getirdiği 25 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:51
MİT ve Emniyet ortak operasyon yaptı! 25 kg TNT patlayıcı ele geçirildi

Hatay'da MİT ve Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin Suriye'den getirdiği ileri sürülen yüklü miktarda patlayıcıyı batı illerine götürüp eylemlerde kullanacağı bilgisini elde etti. Bunun üzerine ekipler, patlayıcı madde yüklü olduğu belirlenen 33 MC 897 plakalı hafif ticari araç ile ona önden giderek gözcülük yapan 31 SAA 184 plakalı otomobili Hassa-Gaziantep Karayolu'nda durdurdu.

25 KG TNT PATLAYICI

Hafif ticari araç içerisinde yapılan aramalarda 25 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirildi. İki araçta bulunan Suriye uyruklu Ahmad K., Ömer A. ve Ali A. gözaltına alındı. Ali A.'nın evinde yapılan aramada ise 5 kilogram patlayıcı daha ele geçirildi.

Araştırmalar sonucu evinde de patlayıcı madde bulunan Ali A. ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu Hasan G. de gözaltına alındı. 4 zanlının Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:51
  1. Gaziantep
  2. Hatay
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  6. yakalandılar

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  • VATANA FAYDASIOLSUN VATANA FAYDASIOLSUN 48 dk önce
    BUNLARA EDİRNEDEN SARP SINIRKAPISINAKADAR DAĞLARIN ALTINDAN TÜNEL KAZDIRACAN
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