MİT TIR’ları ihanetinde Özel parmağı

Faruk Arslan İstanbul

FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasının medyaya servis ayağında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yer aldığı ortaya çıktı. 15 Temmuz’da FETÖ’nün hainlerine direnen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a dil uzatan CHP’li Özel’in, MİT’in devlet sırrı niteliğindeki yardım TIR’larını durduran ve istihbarat görevlilerini tartaklayan 5 üst rütbeli FETÖ’cüyle görüştüğü tespit edildi. Hadımköy Askeri Cezaevi’nde gerçekleştiği tespit edilen görüşmenin tüm notlarının FETÖ medyasına aktarıldığı bildirildi.

FETÖ’nün TBMM’deki sesi

Ayrıca CHP’li Özel, MİT TIR’ları ihaneti sürecinde gizli ibareli belgeleri elinde sallayarak Meclis kürsüsünde FETÖ’nün kara propagandalarını da dillendirmişti.

Özel’in 18 Ocak 2015 tarihinde MİT TIR’larıyla ilgili olduğunu iddia ettiği gizli ibareli belgeleri basın açıklamasıyla ifşa ettiği kaydedildi. Sözde MİT TIR’larıyla ilgili yeni belgeler açıklayan Özel’in suç teşkil eden söylemleri, 19 Ocak’ta örgütün operasyonel gazetesi Taraf’ta yayınlandı. “Köpek, TIR’lardaki bombalara havladı” başlıklı haberde, Özel’in elinde salladığı belgelerin “bir bakan danışmanının bilgisayarının hack’lenmesiyle ele geçirildiği” vurgusunun yapılması dikkat çekti.

İçeriden o, dışarıdan haçlı!

Özel’in sözde belge yayınladığı gün Hollanda’dan da ilginç bir açıklama geldi. Hristiyan Demokrat Parti, “MİT’e ait tır’ların gizli belgeleri bize de ulaştı” açıklaması yaptı. İhanetin belgesi olan kağıt parçalarının hem FETÖ medyasına hem de Türkiye aleyhine kara propagandada kullanılmak üzere yurtdışına postalanmasının arkasında kim olduğu net bir şekilde ortaya konuldu.

Nerede pislik orada Özel

- Demirtaş’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapmak istediklerini söyledi.

- HDP’li Ayhan Bilgen’in ayağına giderek “Kandil’de PKK’lı yok” dedi.

- Şehit cenazesinde zevzekçe gülücükler saçmıştı.

- Cezaevinde FETÖ’cüleri ziyaret etmiş, dershanelerin kapatılmasına “Millet zarar görür” ve Kimse Yok Mu Derneği’ne operasyona ise, “Zulm ile abad olanın sonu berbat olur” demişti.

MİT TIR’ları ihanetinde Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapis almıştı. Özel’in durumu ise merak konusu.