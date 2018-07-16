MİT TIR'ları davasında beraat kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve açıklama" suçlamasıyla yargılandığı MİT TIR'ları davadan beraat etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül katılırken; firari sanık Can Dündar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada sanıklardan Can Dündar'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap olmadığı belirtildi.

DURUŞMALAR KAPALI YAPILACAK

Mahkeme, Başbakanlık MİT Müsteşarlığının Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş olduğu yazıda, dava konusu olaya ilişkin bilgi ve belgelerin gizli kalması gereken devlet sırrı kapsamında kaldığının belirterek bu nedenle yeniden görülmeye başlayan duruşmaların tamamının kapalı yapılmasına ve eşlerin kapalı duruşmalara katılmasına izin verilmesine karar verdi.

ERDEM GÜL'ÜN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Can Dündar ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Belçika yetkili Adli Makamları nezdinde yapılan iade sürecinin beklenilmesine karar verdi. Heyet, Erdem Gül yönünden dosyanın ayrılmasına ve yargılamanın ayrı bir dosya üzerinden devam etmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

CAN DÜNDAR DA BERAATLA İLGİLİ TWEET ATTI

Can Dündar, Erdem Gül beraatine ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Dündar, "Nihayet iyi bir haber, Erdem Gül MİT TIR'ları davasından beraat etti" dedi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yargıtay, Can Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Erdem Gül hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesine hükmetmişti. Yargıtay bozma kararı ve dosyanın mahkemeye ulaşması üzerine yargılamayı yapacak olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartarak, Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasına karar vermişti. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında kırmızı bülten çıkartılmasını istemişti.