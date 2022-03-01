MİT mensubunu itibarsızlaştırma operasyonu ile yetinmediler! ODA TV şimdi de darbecileri aklama peşinde

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MİT mensubunu itibarsızlaştırma operasyonu ile gündeme gelen ODA TV, şimdi de 28 Şubat darbecilerini aklama derdine düştü.

ODA TV, haberinde, Barış Terkoğlu ve Sami Menteş tarafından kaleme alınan "Çetin Doğan'ın gözünden" adlı kitabın detaylarını servis etti.

'Gerekirse silah kullanırız' medyanın yorumuymuş!

Kitaptan aktarılan bir kesitte, "Balans Ayarı" başlığı ile, "Gerekirse silah bile kullanırız." sözünün, darbeci generallerin değil, "medyanın yorumu" olduğu yalanı öne sürüldü.

28 şubat sürecinde, özellikle medyanın yaptığı gazlamaları takdirle karşılayan darbeci generaller, cezaevine girince, "O da yalan, bu da yalan" demeye başladı.

Karanlık ODA da, MİT'e yönelik itibar suikastinden sonra, "Madem yalandı, o tarihde niye tekzip etmediniz?" sorusuna verecek cevap bulamayan darbecileri aklama derdine düştü.