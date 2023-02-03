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Gündem MİT deşifre oluyor! Teşkilât-ı Mahsûsa’dan günümüze MİT'in 110 yıllık arşivi açılıyor
Gündem

MİT deşifre oluyor! Teşkilât-ı Mahsûsa’dan günümüze MİT'in 110 yıllık arşivi açılıyor

Kapalı kutu olan Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan dönüşüm mesajları geldi. 1913’te Teşkilât-ı Mahsûsa’nın kuruluşundan bu yana gizli bilgileri içeren arşivden bazı belgelerin araştırmacılara açılacağı açıklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi’nin kuruluşuna Meclis’te onay verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 12:48:00 -
MİT deşifre oluyor! Teşkilât-ı Mahsûsa’dan günümüze MİT'in 110 yıllık arşivi açılıyor

Yasaya göre Milli İstihbarat Akademisi, “yükseköğretim kurumu’ statüsünde olacak ve istihbarat-milli güvenlik alanında lisansüstü eğitim verip bilimsel araştırma ve yayın yapacak.

AKADEMİSYENLER FAYDALANACAK

Yasanın Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmesinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 17 Kasım 1913’te Teşkilat-ı Mahsusa’nın kuruluşundan bu yana gizli bilgileri içeren arşivinden bazı belgelerin araştırmacılara açılacağını söyledi. Karakaya, “MİT’te oluşturulacak bir komisyon tarafından teşkilat uhdesinde bilgi ve belgelerin kullanıma ve paylaşıma açılmasının ve bunların akademik çalışmalar ile her türlü yayın ve edebi eserde kullanılmasının da önü açılmıştır.

Bu çalışmalar tarihe tanıklık edilmesi açısından önemli bir gelişme” dedi.

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