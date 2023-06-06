MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ilk mesaj

İlk olarak Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullanan Kalın, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisini tebrik edenlere teşekkür ederek, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.

Kaynak: DHA