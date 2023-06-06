MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ilk mesaj
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden atanma kararı hakkında bir açıklamada bulundu.
İlk olarak Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullanan Kalın, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisini tebrik edenlere teşekkür ederek, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.
Kaynak: DHA
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