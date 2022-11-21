MİT, 11 kişilik DEAŞ hücresini çökertti

MİT ekipleri Suriye Milli Ordusuna bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 11 terör kişilik terör hücresi çökertildi. Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi. Teröristler, Suriye’de düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.