  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT, 11 kişilik DEAŞ hücresini çökertti
Gündem

MİT, 11 kişilik DEAŞ hücresini çökertti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:35:00 -
MİT, 11 kişilik DEAŞ hücresini çökertti

MİT ekipleri Suriye Milli Ordusuna bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 11 terör kişilik terör hücresi çökertildi. Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi. Teröristler, Suriye’de düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23