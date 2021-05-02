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Gündem Misvak'tan 978 at paylaşımı! Sosyal medyayı salladı
Gündem

Misvak'tan 978 at paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

İstanbul'da ortadan kaybolduğu öne sürülen 978 atın akıbeti merak edilirken Misvak Dergisi'nden çok konuşulacak paylaşımlar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 13:47:00 -
Misvak'tan 978 at paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

İBB tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay basın açıklaması yaptı. Atların para karşılığı satıldığı, bazılarının telef edildiği yönündeki iddiaların kamu vicdanı adına cevaplandırılması gerektiğini vurgulayan Altunay, “İBB’nin satın aldığı atların İBB Meclisi’nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. Sadece Dörtyol Belediyesi’ne gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Sosyal medyanın gündemine oturan '#978atnerede' etiketi sonrası Misvak dergisinden bomba bir paylaşım geldi.

Misvak dergisinin yaptığı tasarımda, ortadan kaybolan atların kesilerek sucuk haline geldiği resmediliyor.

Bir diğer tasarımda ise Red Kit ve Düldül üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na müthiş mesaj veriliyor.

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