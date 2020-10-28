Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Her fırsatta Peygamberimize hakaret eden Charlie Hebdo dergisine tokat gibi karikatür dersi verdi.
Sözde Hz. Muhammed karikatürlerini devblet binalarına yansıtmaları nedeniyle tüm dünyada tepkileri üzerine çeken Fransa’ya bir cevap da Misvak dergisinden geldi.
Misvak dergisinin karikatüründe, Hz. Muhammed’e hakaret içerikli çizimler yapan Charlie Hebdo editörü ile şeytan arasında geçen diyalog dikkat çekti.
İşte o karikatür;