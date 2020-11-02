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Spor Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları oynanacak
Spor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:49:47 -
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları oynanacak

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak 14. hafta maçlarının programı şöyle:

13.00 PTT-VakıfBank (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Galatasaray HDI Sigorta (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

16.00 Karayolları-Türk Hava Yolları (Başkent)

16.00 Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Bu arada Nilüfer Belediyespor-İlbank karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Not: Beşiktaş-Sistem9 Yeşilyurt müsabakası Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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