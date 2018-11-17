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Mısıroğlu’na hakaret katillere ziyaret

Tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun hasta yatağında ziyaret edilmesini hazmedemeyenler; PKK’lı, DHKP-C’li, HDP’li hainlere ziyaret gerçekleştiriyor, ölen teröristlerin cenazesine katılıyor. Bununla da yetinmeyen tarih düşmanı terör seviciler, eli kanlı Abdullah Öcalan’ı terör kamplarında ziyaret etmekten bile geri durmamıştı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:56
Mısıroğlu’na hakaret katillere ziyaret

Vatan hainlerine hürmet gösteren, milletin adamlarına ise öfke ve kin kusmayı adet edinen azgın azınlık çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Kadir Mısıroğlu’nu hasta yatağında ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef tahtasına oturtarak istifa borazanlığı yapan hazımsızlar, söz konusu vatan hainleri olunca “hürmet” kuyruğuna giriyor. Mısıroğlu’nun ziyaret edilmesine kin kusan laikçi güruh; PKK, KCK, HDP ve DHKP-C’li teröristlere hastalık bahanesiyle ziyaret üstüne ziyaret düzenliyor, teröristlerin cenazelerine gidiyor, elebaşlarını kamplarında ziyaret etmekten geri durmuyor.

‘Hasta’ teröristlere ziyaret

Tarih, laikçi azgın azınlığın ikiyüzlülüğünün bir örneğini daha yazıyor. Kitapları ve konuşmalarıyla yeni nesile tarih şuuru aşılayan duayen tarihçi Mısıroğlu’nun Ali Erbaş tarafından ziyaret edilmesinden rahatsız olan Kemalist güruh, söz konusu vatan hainleri olunca farklı tutum sergiliyor. Başını CHP’nin çektiği tarih düşmanları, terör seviciliğinde sırayı kimseye kaptırmıyor. Erbaş’ın hasta ziyaretine tepki gösteren CHP’de tam 24 milletvekili KCK’lı, DHKP-C’li, PKK’lı 81 terörist ile cezaevlerinde baş başa görüştü. Hastalık bahanesiyle gerçekleştirilen ziyaretlerde Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, Gamze Akkuş İlgezdi gibi CHP’liler başı çekti. Kadir Mısıroğlu için “vatan, millet düşmanı” iftirası atan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, terörist ziyaretlerine ilişkin, “Biz hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik DHKP-C’liye de gittik” itirafında bulundu.

PKK zanlısı da ailesi de baş tacı

Hasta hürmeti yalnızca terör yandaşlarına olan CHP, PKK/KCK soruşturması kapsamında cezaevine konulan Ahmet Türk konusunda da kendisini gösterdi. CHP’den vekil olduğu dönemde Şafak Pavey, 18 yıl hapsi istenen Ahmet Türk’ü “hasta ve yaşlı” olduğu gerekçesiyle iki defa cezaevinde ziyaret etti. Deniz Baykal da terör zanlısı Ahmet Türk’ün ailesine “geçmiş olsun” ziyaretine gitti.

Terörist cenazesinde gözyaşı

Mısıroğlu’nu hedef gösteren tarih düşmanları, teröristlerin dirilerine olduğu gibi ölülerine de saygı göstermekten çekinmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve ‘Rezidans Solcusu’ İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, YPG/PKK saflarında çatışırken 2015’te Suriye’de ölen terörist Aziz Güler’in cenaze törenine katıldı, gözyaşı döktü.

Demirtaş’a ziyaret üstüne ziyaret

50 Kürt kökenli vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının tahrikçisi olan, ekürisi Figen Yüksekdağ ile birlikte sırtını PKK’ya dayayan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a Edirne Cezaevi’nde ziyaret kuyruğuna giren de yine CHP’liler oldu. HDP’den yalnızca 7 vekilin ziyaret ettiği Demirtaş’ın ayağına CHP’den 17 milletvekili gitti.

Bebek katili Öcalan’a gül!

Gazete ve TV kanalındaki yayınlarla Mısıroğlu’nu ziyaret ettiği için Erbaş’ı hedef gösteren Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, terör elebaşısı Abdullah Öcalan ile iki kez görüştü. 1989 ve 1991 tarihlerinde Beka Vadisi’nde PKK taburlarını denetleyen Mao’cu Perinçek, Öcalan’a gülücükler saçtı, kanlı eline gül tutuşturdu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:56
  1. Edirne
  2. Kadir Mısıroğlu
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  4. PKK
  5. KCK
  6. HDP
  7. DHKP-C
  8. tarihçi Mısıroğlu
  9. CHP
  10. Sezgin Tanrıkulu
  11. Ali Haydar Hakverdi
  12. Ali Şeker
  13. Mahmut Tanal
  14. Veli Ağbaba
  15. Selin Sayek Böke
  16. Zeynep Altıok
  17. Gamze Akkuş İlgezdi
  18. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
  19. PKK/KCK soruşturması
  20. Şafak Pavey
  21. Deniz Baykal
  22. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu
  23. ‘Rezidans Solcusu’ İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
  24. YPG/PKK
  25. Aziz Güler
  26. Figen Yüksekdağ
  27. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
  28. Abdullah Öcalan
  29. Beka Vadisi
  30. Mao’cu Perinçek

YORUM YAZ

  • bay recepbay recep9 dk önce
    ...işinize nasil geliyorsa ...
  • AbdullahAbdullah35 dk önce
    Bunlar kemalist olanlar değil ki, PKKlı olanlar. AKP'nin çözüm sürecindeki gibi olanlardan.
  • Kuvay-i MilliyeKuvay-i Milliye37 dk önce
    ... pkk ile müzakere yapan onlarla birlikte oturan, pkk'ya her türlü tavizi veren kimdi, habur'da teroristleri'leri serbest bıraktıran kimdi pkk'nın en büyük destekçisi o.. herzaman hainlere çanak tutan...
  • Mehmet Coşkun Mehmet Coşkun 47 dk önce
    Ataturke hakaret eden... tekidir pkkli teroristleri ziyaret edende ... onde gidenidir onlar bunu yapti diye sizin ... zevata sahip cikmaniz ise tam bir ... yani iki yanlistan bir dogru cikmaz...
  • hasanhasan50 dk önce
    ... DELİLERİ
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