Mısıroğlu’na hakaret katillere ziyaret

Vatan hainlerine hürmet gösteren, milletin adamlarına ise öfke ve kin kusmayı adet edinen azgın azınlık çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Kadir Mısıroğlu’nu hasta yatağında ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef tahtasına oturtarak istifa borazanlığı yapan hazımsızlar, söz konusu vatan hainleri olunca “hürmet” kuyruğuna giriyor. Mısıroğlu’nun ziyaret edilmesine kin kusan laikçi güruh; PKK, KCK, HDP ve DHKP-C’li teröristlere hastalık bahanesiyle ziyaret üstüne ziyaret düzenliyor, teröristlerin cenazelerine gidiyor, elebaşlarını kamplarında ziyaret etmekten geri durmuyor.

‘Hasta’ teröristlere ziyaret

Tarih, laikçi azgın azınlığın ikiyüzlülüğünün bir örneğini daha yazıyor. Kitapları ve konuşmalarıyla yeni nesile tarih şuuru aşılayan duayen tarihçi Mısıroğlu’nun Ali Erbaş tarafından ziyaret edilmesinden rahatsız olan Kemalist güruh, söz konusu vatan hainleri olunca farklı tutum sergiliyor. Başını CHP’nin çektiği tarih düşmanları, terör seviciliğinde sırayı kimseye kaptırmıyor. Erbaş’ın hasta ziyaretine tepki gösteren CHP’de tam 24 milletvekili KCK’lı, DHKP-C’li, PKK’lı 81 terörist ile cezaevlerinde baş başa görüştü. Hastalık bahanesiyle gerçekleştirilen ziyaretlerde Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, Gamze Akkuş İlgezdi gibi CHP’liler başı çekti. Kadir Mısıroğlu için “vatan, millet düşmanı” iftirası atan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, terörist ziyaretlerine ilişkin, “Biz hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik DHKP-C’liye de gittik” itirafında bulundu.

PKK zanlısı da ailesi de baş tacı

Hasta hürmeti yalnızca terör yandaşlarına olan CHP, PKK/KCK soruşturması kapsamında cezaevine konulan Ahmet Türk konusunda da kendisini gösterdi. CHP’den vekil olduğu dönemde Şafak Pavey, 18 yıl hapsi istenen Ahmet Türk’ü “hasta ve yaşlı” olduğu gerekçesiyle iki defa cezaevinde ziyaret etti. Deniz Baykal da terör zanlısı Ahmet Türk’ün ailesine “geçmiş olsun” ziyaretine gitti.

Terörist cenazesinde gözyaşı

Mısıroğlu’nu hedef gösteren tarih düşmanları, teröristlerin dirilerine olduğu gibi ölülerine de saygı göstermekten çekinmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve ‘Rezidans Solcusu’ İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, YPG/PKK saflarında çatışırken 2015’te Suriye’de ölen terörist Aziz Güler’in cenaze törenine katıldı, gözyaşı döktü.

Demirtaş’a ziyaret üstüne ziyaret

50 Kürt kökenli vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının tahrikçisi olan, ekürisi Figen Yüksekdağ ile birlikte sırtını PKK’ya dayayan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a Edirne Cezaevi’nde ziyaret kuyruğuna giren de yine CHP’liler oldu. HDP’den yalnızca 7 vekilin ziyaret ettiği Demirtaş’ın ayağına CHP’den 17 milletvekili gitti.

Bebek katili Öcalan’a gül!

Gazete ve TV kanalındaki yayınlarla Mısıroğlu’nu ziyaret ettiği için Erbaş’ı hedef gösteren Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, terör elebaşısı Abdullah Öcalan ile iki kez görüştü. 1989 ve 1991 tarihlerinde Beka Vadisi’nde PKK taburlarını denetleyen Mao’cu Perinçek, Öcalan’a gülücükler saçtı, kanlı eline gül tutuşturdu.