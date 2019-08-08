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Mısırlılar neden az kurban kesiyor?

Mısır'da özellikle orta gelirli sınıf kurban kesme işini sadece zengin ve varlıklı kesimlere ait bir ibadet olarak görüyor- Kurban kesiminin azlığını hayat pahalılığına bağlayanlar olduğu gibi dini gerekçelerle açıklayanlar da var- Kurbanlık satıcısı Ahmed Yahya, pazarı hareketlendirmek için fiyatları aşağı çektiklerini, yine de istenen seviyede alıcı çıkmadığını belirtti- Gazeteci Abdusselam Hasen:"Mısırlılar kurban kesmeyi sünnet olarak görüyor. Malum olduğu üzere Şafii mezhebinde kurban kesmek vacip değil sünnettir"

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:59
Mısırlılar neden az kurban kesiyor?

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'da Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanırken hayvan pazarlarına ilgi satıcıların beklediği düzeyde değil.

Mısırlıların diğer İslam ülkelerine oranla daha az kurban kestiği gözleniyor. Özellikle orta gelirli sınıf kurban kesme işini sadece zengin ve varlıklı kesimlere ait bir ibadet olarak görüyor. Toplumun bu katmanları kurban kesmektense bayramda kasaptan bol miktarda et almayı tercih ediyor.

Mısır'da son yıllarda kurban kesenlerin sayısındaki azalmayı 2014'ten bu yana sistematik şekilde yapılan zamlarla artan hayat pahalılığına bağlayanlar olduğu gibi dini gerekçelerle açıklayanlar da var.

- Hayvan pazarları günler öncesinden kuruldu

Ülkede her sene olduğu gibi yine Kurban Bayramı öncesinde bütün şehirlerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarları kuruldu.

Başkent Kahire'nin Seyyide Zeyneb bölgesinde yer alan büyük hayvan pazarının yanı sıra kentin neredeyse bütün caddelerinde de küçük çaplı hayvan satış noktaları göze çarpıyor.

En eski hayvan pazarı Suk el-Meşiye, Kahire'nin Seyyide Zeyneb bölgesinde yer alıyor. Pazarda koyun ve keçinin yanı sıra sığır ve mandalar da satılıyor.

Satıcılar bu sene pazarın geçen yıllara göre daha durgun olduğunu, alıcı sayısında önemli bir azalma gözlendiğini ifade ediyor.

- Fiyatlar düştü ama satış yine de az

AA muhabirine konuşan hayvan satıcısı Ahmed Yahya, pazarı hareketlendirmek ve alıcıyı teşvik etmek için fiyatları biraz aşağı çektiklerini, buna rağmen henüz istenen seviyede müşteriye ulaşamadıklarını söyledi.

Fiyatların geçen yıla göre artmadığını, aksine düştüğünü belirten Yahya, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkın alım gücünün düştüğünü, bunun kurbanlık satışını da etkilediğini dile getirdi.

Pazardaki boğa, tosun ve öküz gibi erkek sığırların ağırlıklarının 150 ile 600 kilogram arasında değiştiğini söyleyen Mısırlı satıcı Yahya, bunların kilogramının 55 cuneyhten (18,5 TL) satıldığını belirtti.

Yahya, 300 ila 500 kilogram ağırlığındaki ineklerin kilogramının 45 cuneyhten (15,1 TL), koyun ve keçinin ise 70 cuneyhten (23,6 TL) alıcı bulduğunu aktardı.

Mısır'da et fiyatlarının 25 cuneyh (8,4 TL) civarında düşmesi nedeniyle kurban kesmek isteyen bazı Mısırlıların, kurban hisselerini Vakıflar Bakanlığına hibe ederek bayramda kasaptan et almayı tercih ettiğini anlatan Yahya, "Bayram günü yaklaştıkça pazara gelen müşteri sayısında kıpırdanma görülüyor. Umarım gelecek günlerde alıcıların sayısında artış yaşanır." dedi.

- Mısırlılar kurban kesmeyi sünnet olarak algılıyor

Mısırlı gazeteci Abdusselam Hasen ise Mısır'da kurban kesiminin az olmasını sadece ekonomik durumla ilişkilendirmenin eksik olacağına işaret etti.

Mısırlıların çoğunun Şafii mezhebine tabi olduğunu hatırlatan Hasen, "Mısırlılar kurban kesmeyi sünnet olarak görüyor. Malum olduğu üzere Şafii mezhebinde kurban kesmek vacip değil sünnettir. Orta gelirli Mısırlıların büyük bölümü kurban kesmeyi sadece zengin ve varlıklı insanların ibadeti gibi görüyor. Bu nedenle ülkede kurban kesimi diğer ülkelere göre azdır." diye konuştu.

Hasen, kurban kesmeyen ve hisselerini daha ucuza kurban kesen hayır kurumlarına veren Mısırlıların bayramda kasaplardan bol miktarda et almayı tercih ettiğini söyledi.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:59
  1. bayram
  2. Kurban
  3. Mısırlılar

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