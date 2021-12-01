Mısırlı isimden Türkiye'ye kritik Kuruluş Osman çağrısı

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Dizi Diriliş Ertuğrul'un devamını içeren konu ve senaryoya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, dizi ile ilgili yapıcı bir çağrıda bulundu.

Ünlü gazeteci, dizinin Arapça dil seçeneği ile en kötü sosyal mecralarda yayınlanması gerektiğini ifade ederek "Türkiye’nin elinde güçlü bir silah var. Nedir bu? Tabii ki dizileri… Türkiye’nin gerçekten çok önemli bir tarihi var. Tüm İslam alemi Türkiye’nin etrafında toplanıyor. Neden? Hem İslam tarihinden hem de Erdoğan’ın şahsiyetinden dolayı. Bu apaçık ortadadır. Ben bir Arap olarak Osman dizisini izlemek istiyorum. Nerede izleyeceğim? Türk televizyonları Arapça yayınlamayı reddediyor. Youtube üzerinden de bu dil seçeneği ile yayınlanmıyor. Dizi Arapça ya da başka dilde yayınlandığında üretim ve turistler yoluyla milyarca dolar Türkiye’ye girecek. Diriliş Ertuğrul dizisi yüzünden kaç kişi Türkiye’yi ziyaret etmiştir? Bunlar çok önemli detaylar" ifadelerini kullandı.