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Mısırlı imam Mustafa: Erdoğan'ın kıymetini bilin

Kuveyt'te ikamet eden Mısır asıllı bir vatandaş, ABD'nin yaptırımlarına karşı Türkiye'ye destek için eşinin ziynet eşyasını bağışlamak istediğini belirterek, Türk halkına, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerni bilin" diye seslendi.

14 Ağustos 2018 Salı 10:37
Mısırlı imam Mustafa: Erdoğan'ın kıymetini bilin

Kuveyt'te ikamet eden Mısır asıllı bir vatandaş, ABD'nin yaptırımlarına karşı Türkiye'ye destek için eşinin ziynet eşyasını bağışlamak istedi. 

Kuveyt'te imamlık yapan Mısırlı Seyyid Muhammed Mustafa, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğine gelerek, komplolara maruz kalan Türkiye ekonomisine destek için eşine ait altınları hibe etmek istediğini belirtti. "Neden böyle bir şey yapmak istiyorsun?" şeklindeki soruya Mustafa, "Kardeş Türk halkına olan sevgimden dolayı. Sizler Müslümanların umudusunuz." diye yanıt verdi. 

'ERDOĞAN'IN DEĞERİNİ BİLİN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve ona sürekli dua ettiğini dile getiren Mustafa, Türk halkına seslenerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerini bilin." ifadesini kullandı. Türk Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Atilla Uğur Başbuğ ise Türkiye'ye desteğini ifade eden Mustafa'ya çok ince düşündüğünü ancak söz konusu yardımı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Mustafa da bunun üzerine Türkiye'ye destek kapsamında Türk lirası alacağını ve Kuveyt'teki Türk ürünlerini tüketeceğini dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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