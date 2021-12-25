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Spor Mısırlı golcü artık Galatasaray'ın
Spor

Mısırlı golcü artık Galatasaray'ın

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 13:41:00 -
Mısırlı golcü artık Galatasaray'ın

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekip,Mustafa Muhammed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

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