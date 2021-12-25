Mısırlı golcü artık Galatasaray'ın
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.
Galatasaray, Mustafa Muhammed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekip,Mustafa Muhammed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.