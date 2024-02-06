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Teknoloji Mısır'dan Türkiye'ye olay teklif! Ortak mühimmat üretimi istiyor
Teknoloji

Mısır'dan Türkiye'ye olay teklif! Ortak mühimmat üretimi istiyor

Yeniakit Publisher
2024-02-06 20:04:00 -
Mısır'dan Türkiye'ye olay teklif! Ortak mühimmat üretimi istiyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Mısır Askeri Üretim Bakanı Mohamed Salaheddin Mostafa arasında yapılan görüşmede ortak mühimmat üretimi ele alındı.

Suudi Arabistan’daki World Defense Show 2024 Fuarı’nda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Mısır Askeri Üretim Bakanı Mohamed Salaheddin Mostafa arasında yeni iş birliği imkanları görüşüldü. Görüşmede ortak mühimmat üretimi de dahil iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

Buna ek olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politikadaki güncel başlıkların ele alındığı özel röportajı ile A Haber ekranlarına konuk olmuştu. Murat Akgün’ün sorularını yanıtlayan Fidan, Mısır’ın Türkiye’den insansız hava aracı tedarik edeceğini açıklamış ancak hangi sistemden kaç adet tedarik edileceğine dair bilgi veya takvim paylaşmamıştı.

Abdülfettah El Sisi’nin liderliğindeki 2013 darbesinin ardından yaklaşık 10 yıldır Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler gerilimliydi. 20 Eylül 2023 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile Hindistan’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Bahse konu bu görüşme iki liderin Kasım 2022’de Katar’daki Dünya Kupası açılışında tokalaşmasının ardından yaptığı ilk resmi görüşme olmuştu. Yaşanan bu gelişmeler ışığında Türkiye ve Mısır’ın ilişkilerini düzeltmek için görüşmeleri sürdürdüğü söylenebilir.


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Türkiye Mısır’a ek olarak diğer Körfez ve Afrika ülkeleri ile de savunma sanayii alanında ilişkilerini geliştiriyor. Ağustos ayında Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenen İHA İmalatı Yerlileştirme Anlaşması İmza Töreni’nde Baykar Teknoloji, ASELSAN ve ROKETSAN yeni anlaşmalar yapmıştı. Buna ek olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile TRG-230 ÇNRA ile ASELSAN TOLUN mühimmatının tedariki konusunda iş birliği yapıldığı açıklanmıştı. Bu bağlamda savunma sanayii alanında başlayan iş birliklerinin farklı alanlara da yansıması beklenebilir.

Kaynak: defenceturk

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