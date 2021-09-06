  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza hazırlığı
İDO'dan sefer iptalleri
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Futbol efsanesi Pele, ameliyat oldu!
Spor Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza hazırlığı
Spor

Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza hazırlığı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e, Mısır Futbol Federasyonu tarafından ceza verileceği bilirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 22:49:00 -
Mısır'dan Mostafa Mohamed'e ceza hazırlığı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Gabon karşısında 90. dakikada Mısır Milli Takımı'na beraberliği getiren gole imza atmıştı. Sonradan oyuna girdikten sonra golünü atan Mostafa Mohamed, golün ardından ve maçın sonunda kameralara da yansıyan şekilde agresif bir tavırla söylenmişti.

Mısır basınından Yalla Sport'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Mostafa Mohamed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ekim ayında 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak iki Libya maçında Mostafa Mohamed'in kadroya çağrılmayacağı iddia edilmekte. Mısır Futbol Federasyonu'nda ceza konusundaki Mohamed'e ceza konusundaki genel eğilimin Libya maçları kadrosundan çıkarmak olduğu belirtilmekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay