Mısır’dan Etiyopya’ya diplomatik karşılık: Ülkeyi terk etmesi için 48 saat verildi

Kahire ile Addis Ababa arasındaki diplomatik gerilim, karşılıklı “istenmeyen kişi” kararlarıyla yeni bir aşamaya taşındı. Mısır, Addis Ababa’daki büyükelçiliğinde görevli diplomatına yönelik kararın ardından mütekabiliyet ilkesini uyguladığını açıkladı.

Mısır resmi haber ajansı MENA’ya konuşan üst düzey bir yetkili, Kahire’deki Etiyopya Büyükelçiliğinin bir danışmanının “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve 48 saat içinde ülkeden ayrılmasının istendiğini bildirdi.

Mısır'ın diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesin şekilde reddettiğini vurgulayan yetkili, Kahire yönetiminin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca Etiyopya dahil diğer ülkelerin iç gelişmeleri hakkında yorum yapmama politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

Yetkili, mütekabiliyet ilkesi gereği Kahire'deki Etiyopya Büyükelçiliğinde görevli bir danışmanın da "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve söz konusu diplomata Mısır'dan ayrılması için 48 saat süre verildiğini bildirdi.

Mısırlı yetkili, "Etiyopya tarafı, iç işlerini yönetmedeki başarısızlıklarını ve peş peşe yaşadığı krizleri sözde dış müdahalelere bağlama, böylece devam eden sorunlarını örtbas etme geçmişine sahip bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Etiyopya, daha önce Eritre'nin başkenti Asmara'daki büyükelçiliğini kapatmış ve Addis Ababa'da görev yapan 10 Eritreli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Etiyopya yönetimi daha sonra Addis Ababa'daki Mısır Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı da "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden ayrılması için süre vermişti.