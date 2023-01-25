Mısır'dan deprem açıklaması
Doğu Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, Mısır'ın başkenti Kahire, Giza ve Kalyubiye vilayetlerinde hissedildiği duyuruldu.
Doğu Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, Mısır'ın başkenti Kahire, Giza ve Kalyubiye vilayetlerinde hissedildiği bildirildi.
Mısır Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, konuya dair sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklamada bulundu.
Doğu Akdeniz'de sahilden 502 kilometre açıkta ve 54 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği belirtilen açıklamada, depremin başkent Kahire, Giza ve Kalyubiye vilayetlerinde hissedildiği bildirildi.
Açıklamada, depremde herhangi bir yaralanma veya hasar tespit edilmediği kaydedildi.