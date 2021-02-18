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Dünya Mısır'dan Akdeniz hamlesi!
Dünya

Mısır'dan Akdeniz hamlesi!

Mısır, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramalarına başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 17:12:00 -
Mısır'dan Akdeniz hamlesi!

Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz'de 24 blokta petrol ve doğalgaz keşfi başlatacağını duyurdu.

Açıklama Mısır Petrol Bakanlığı'ndan geldi. 24 blokta petrol ve doğalgaz arama ve üretimi için ihale turunun başlatıldığı bildirildi.

Petrol ve doğalgaz aranacak blokların Süveyş Körfezi, Batı Çölü ile Doğu ve Batı Akdeniz'de yer aldığı belirtildi.

Yerel basın Britanyalı enerji şirketinden bir heyetin Mısır Petrol Bakanı Tarek el Molla ile bir araya geldiğini yazdı.

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