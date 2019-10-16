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Mısır'da son yılların 'en büyük, en önemli' keşfi: 20 ahşap tabut gün ışığına çıkarıldı

Mısır’da arkeologlar üst düzey korunmuş, üzerine işlenmiş motiflerin hâlâ canlı renklerini koruduğu 20 tabut bulundu. Keşif, son yıllardaki ‘en büyük ve en önemli bulgu’ kabul ediliyor.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:14
Mısır'da son yılların 'en büyük, en önemli' keşfi: 20 ahşap tabut gün ışığına çıkarıldı

Mısır'ın antik çağlardaki başkenti olan Luksor (eski adıyla Teb) yakınlarında Asasif nekropolünde çok iyi korunmuş durumda, canlı renklerle boyanmış en az 20 ahşap tabut gün ışığına çıkarıldı. Eski Eserler Bakanlığı, tabutlar için ‘Antik Mısırlılar nasıl bıraktıysa öyle görünüyorlar’ yorumunu yaptı.

Buluntuların Milattan Önce 1994 ile 332 yılları arasında süregelen Orta ve Yeni Krallık ile Geç Dönem’e ait olduğu belirtildi.

Kraliyet üyelerine ait olabilir

Tabutların büyüklüğünü göz önünde bulunduran uzmanlar, bunların, bir kraliyet üyesine ya da yüksek rütbeli birine ait olabileceğini söyledi. Bu tarz durumlarda tabutların hayvanlarla ve hazineyle birlikte gömüldüğüne de dikkat çektiler.

Teb, o dönemde kraliyet üyelerine, yüksek rütbeli kişilere ve Mısır ‘sosyetesine’ ev sahipliği yapıyordu.

Keşifle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla açıklanacak.

‘2019’un en önemli olayı’

Buluntuların, son yıllardaki ‘en büyük ve en önemli keşif’ olduğu vurgulandı.

Kahire Mısır Müzesi küratörü Muhamed Mokhtar, “Bu inanılmaz bir keşif. Bence Mısır’da 2019’un en önemli olayı” yorumunu yaptı.

Tur operatörleri durumdan memnun

Bölgedeki kazılar birkaç yıldır sürerken uzmanlar çok daha fazla mezarın keşfedilebileceğini belirtiyor.

Teb’in batısındaki Hatshepsut tapınağı yakınlarında yapılan bu keşifle birlikte normalde daha az ilgi gören bu bölgenin turist akınına uğraması bekleniyor.

Nitekim bu ‘fırsatı’ gören tur operatörleri çiçeği burnundaki keşfe dair fotoğrafları şimdiden yayımlayarak, bölgeyi ziyaret etmeye çağırdı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:14
  1. Mısır
  2. antik çağlarda
  3. Luksor
  4. Kahire Mısır Müzesi küratörü Muhamed Mokhtar
  5. Asasif nekropolü
  6. Eski Eserler Bakanlığı
  7. arkeologlar
  8. mezar
  9. tabut

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