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Aktüel

Mısır’da otomobil eczaneye daldı: 3 yaralı

Mısır’da kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:33:53 -
Mısır’da otomobil eczaneye daldı: 3 yaralı

Mısır’da kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Mısır’ın Mansura kentinde kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet caddesinde bulunan eczaneye girdi. Olayda, araç sürücüsü ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Öte yandan, aracın eczaneye girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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